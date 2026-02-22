Spätkauf überfallen – Räuber mit Schusswaffe bewaffnet

Nr. 0194

Ein bislang noch unbekannter Räuber überfiel vergangene Nacht einen Spätkauf in Gesundbrunnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein Mann kurz vor Mitternacht das Geschäft an der Pankstraße, bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nach der Übergabe des Geldes forderte er noch die Herausgabe von Tabakwaren. In diesem Augenblick betätigte der Mitarbeiter die elektrischen Rollläden des Geschäftes, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.