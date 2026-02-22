Wohnungseinbrecher auf frischer Tat gefasst

Nr. 0193

Polizisten nahmen gestern Abend drei mutmaßliche Einbrecher in Charlottenburg fest. Gegen 20:30 Uhr beobachteten die Zivilfahnder drei Männer auf der Leibnizstraße, die mit zeitlichem Abstand nacheinander ein Wohnhaus betraten. Einige Zeit später betraten weitere Personen das Wohnhaus und verschlossen die Haustür. Weitere Zeit darauf versuchten die vorher gesehenen Männer, das Haus über ein Fenster des Treppenhauses zu verlassen, indem sie es beschädigten. Einer der Männer kletterte aus dem Fenster hinunter auf den Gehweg und versuchte von außen die Haustür zu öffnen. Da dies nicht gelang, kletterten auch die beiden anderen Männer aus dem Fenster. Die Einsatzkräfte nahmen alle drei Männer fest und fanden bei ihnen Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus einer Wohnung des Hauses. Im Anschluss brachten sie die Tatverdächtigen im Alter von 43, 47 und 49 Jahren in ein Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.