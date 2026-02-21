Schüsse mit Schreckschusspistole abgegeben

Nr. 0192

In der vergangenen Nacht kam es in Friedrichshain zur Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Schreckschusspistole. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen sollen zwei Männer gegen 1:30 Uhr in der Frankfurter Allee auf dem Gehweg in Streit geraten sein. Hierbei soll ein 37-Jähriger einen 22-Jährigen beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe der Jüngere eine Schreckschusswaffe auf den Älteren gerichtet und mehrere Schüsse an ihm vorbei abgegeben. Anschließend flüchteten beide. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Männer in der Nähe antreffen. Der 37-Jährige erlitt Schmerzen am Ohr, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen wurden eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Er blieb unverletzt. Zur Durchführung einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige in ein Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er im Anschluss entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).