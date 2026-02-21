Jugendliche fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0191

In Kreuzberg wurde am gestrigen Abend eine Jugendliche von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt. Dem Vernehmen nach hat sich der 45-Jährige gegen 20:50 Uhr der 16-Jährigen gegenüber fremdenfeindlich geäußert, während diese an ihm in der Adalbertstraße vorbeiging. Die mit einer Kufiya bekleidete Jugendliche ging daraufhin zu Kräften der Brennpunkt- und Präsenzeinheit, die sich in der Nähe aufhielten, um den Vorfall zu melden. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen auf die Nebenwache des Polizeiabschnitts 53 am Kottbusser Tor und führten dort eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Danach wurde der 45-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.