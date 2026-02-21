Transmann angespuckt

Nr. 0190

Gestern Vormittag wurde ein Transmann in Mitte transphob angegriffen. Dem Vernehmen nach soll der 32-Jährige beim Überqueren einer Straße gegen 11:50 Uhr am Rosenthaler Platz von einem unbekannten Mann gestoppt und bespuckt worden sein, ehe der Tatverdächtige weiterging. Der Transmann empfand ein Ekelgefühl und stand unter dem Eindruck des Geschehens. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.