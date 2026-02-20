Angriff auf Besatzung eines Rettungswagens

Nr. 0189

Ein Jugendlicher soll gestern Abend die Besatzung eines Rettungswagens in Buch angegriffen haben, als sie ihn ins Krankenhaus fahren wollte. Gegen 22 Uhr fuhren die 26- und 41-jährigen Feuerwehrbeamten den 17-Jährigen mit einer Verletzung am Hals auf der BAB 114 stadtauswärts zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Kurz nach der Auffahrt zur Prenzlauer Promenade soll er unvermittelt den jüngeren Sanitäter im Patientenbereich mit Schlägen angegriffen haben. Der 41-jährige Fahrer des Rettungswagens hielt auf dem Seitenstreifen an, um seinem Kollegen zur Hilfe zu eilen. Dabei soll ihn der Jugendliche gebissen haben, bis die Rettungskräfte ihn schließlich fixieren konnten. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten legten dem 17-Jährigen Handschellen an und begleiteten den Rettungswagen auf seiner weiteren Fahrt ins Krankenhaus. Dort mussten die beiden Feuerwehrbeamten nach ambulanter Behandlung einer Platz- und einer Bisswunde ihren Dienst beenden. Bei einer durchgeführten Atemalkoholmessung ergab sich beim Jugendlichen zudem ein Wert von rund einer halben Promille. Er erfuhr eine medizinische Behandlung wegen seiner ursprünglichen Halsverletzung und wurde schließlich in einer psychiatrischen Fachstation aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.