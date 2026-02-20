Autofahrer fährt Fußgänger an

Nr. 0188

Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick wurde ein Fußgänger gestern Vormittag verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 35-jähriger Autofahrer um kurz nach 9 Uhr die Pablo-Neruda-Straße in Richtung Salvador-Allende-Straße. Im Kreuzungsbereich Salvador-Allende-Straße/ Pablo-Neruda-Straße fuhr er beim Linksabbiegen den 75-jährgen Fußgänger an, der dadurch stürzte und Kopfverletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zurzeit stationär behandelt wird. Die Feststellung des genauen Unfallhergangs ist nun Teil der Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).