Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0186

Bei einem Verkehrsunfall in Haselhorst ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Autofahrer gegen 19:30 Uhr die Nonnendammallee in Fahrtrichtung Rohrdamm und hielt in Höhe Paulsternstraße an einer roten Ampel. Als diese auf grün wechselte und der Fahrer anfuhr, soll eine 58-jährige Fußgängerin die Fahrbahn von der Otternbuchtstraße kommend überquert haben. In der Folge kam es zu einer Kollision, wodurch die Fußgängerin zu Boden gestürzt sein soll. Sie erlitt Verletzungen an einem Arm und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.