Raubüberfall – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0185

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Gesuchte soll am Dienstag, den 17. Februar 2026, gegen 12 Uhr, eine 64-jährige Frau auf dem Gehweg vor der Residenzstraße 142 in Reinickendorf von ihrem Rollator weggestoßen und ihre am Rollator befestigte Handtasche entwendet haben. Ein bisher namentlich unbekannter Zeuge konnte den Täter ein Stück in die Rorschacher Zeile verfolgen und die Handtasche der Frau zurückerlangen.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Zeugen machen?

Wer hat relevante Beobachtungen im Tatortbereich gemacht?

Wer kann Hinweise geben, die zur Namhaftmachung des Tatverdächtigen führen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail an dir1k31dapj@polizei.berlin.de entgegen. Sie können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben.