Ermittlungserfolg – Festnahmen und Schusswaffen beschlagnahmt

Nr. 0184

Mit rund 160 Einsatzkräften traf die Polizei Berlin in den gestrigen Abendstunden in Gesundbrunnen Maßnahmen gegen den Besitz und die Verwendung illegaler Schusswaffen. Nach vorausgegangenen Ermittlungen betraten die Einsatzkräfte gegen 21:20 Uhr ein Lokal an der Wollankstraße und durchsuchten anwesende Personen und die Räumlichkeiten. Im Rahmen der Maßnahmen wurden im weiteren Verlauf zwei weitere Lokalitäten in der Nähe sowie Fahrzeuge durchsucht und überprüft. Insgesamt wurden im Rahmen der Maßnahmen fünf scharfe Schusswaffen aufgefunden und beschlagnahmt. Drei der aufgefundenen Schusswaffen konnten jeweils einzelnen festgestellten Personen zugeordnet werden, die anschließend festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht wurden. Dort wurden sie der BAO Ferrum des Landeskriminalamtes überstellt. Die Einsatzkräfte führten insgesamt drei Freiheitsentziehungen und 37 Freiheitsbeschränkungen durch. Für die Dauer der Maßnahmen blieb die Wollankstraße zwischen Soldiner Straße und Gottschalkstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Insgesamt wurden seit dem Bestehen der BAO Ferrum über 5000 Personen, knapp 3000 Fahrzeuge und mehr als 800 Lokalitäten überprüft. Im Rahmen der Ermittlungen wurden mittlerweile 260 Strafermittlungsverfahren eingeleitet und zwölf Haftbefehle erwirkt. Insgesamt konnten bisher 18 scharfe Schusswaffen mit über 190 Schuss Munition, zehn Schreckschusswaffen und 50 sonstige Waffen, darunter Messer, Baseballschläger und Elektroimpulsgeräte, beschlagnahmt werden.

Die Polizeipräsidentin, Frau Dr. Slowik Meisel, bekräftigt: „Wir werden weiterhin intensiv und mit allen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen ermitteln, um Auseinandersetzungen mit Schusswaffen, egal vor welchem Hintergrund, zu unterbinden und die Täter zu verfolgen.“