Überfall auf Hotel

Nr. 0183

In der vergangenen Nacht überfiel ein bisher Unbekannter ein Hotel in Charlottenburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der maskierte Mann gegen 2 Uhr das Hotel in der Franklinstraße betreten haben. An der Rezeption soll er den 21-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Dieses soll er schließlich bekommen und damit geflüchtet sein. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.