Unfall beim Abbiegen

Nr. 0182

Gestern Abend kam es in Buckow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Autofahrerin gegen 21:30 Uhr die Johannisthaler Chaussee aus Fahrtrichtung Fritz-Erler-Allee kommend. Als sie im Kreuzungsbereich zur Rudower Straße nach links in diese abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto eines 26-Jährigen. Dieser erlitt Verletzungen am Rumpf und die 31-Jährige mehrere Knochenbrüche. Beide wurden von alarmierten Einsatzkräften zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).