Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Nr. 0181

Gestern Mittag kam es in Rahnsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 58-jähriger Fahrer mit einem Lkw gegen 13:30 Uhr auf einer Freifläche im Bereich des Strandes am Fürstenwalder Damm zwei 39-jährige Frauen angefahren, die sich hinter dem Lkw aufhielten. Dabei soll der 58-Jährige mit einem der hinteren Reifen seines Fahrzeugs über die Beine einer der beiden Frauen gerollt sein, wodurch sie verletzt und zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Die zweite Frau wurde am Arm verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden durch ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.