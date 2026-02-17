Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0178

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Senior. Der 71-jährige Johann Dirksen wird seit Montag, den 16. Februar 2026, vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ er gegen 11 Uhr das Klinikum Benjamin-Franklin am Hindenburgdamm in 12203 Berlin-Lichterfelde und kehrte bislang nicht zurück. Auch an seiner Meldeanschrift in Charlottenburg ist er nicht anzutreffen. Herr Dirksen ist hilf- und orientierungslos. Er trägt ein Patientenarmband, führt jedoch keine Personalpapiere bei sich.

circa 185 cm groß

schlanke Statur

kurze braun-graue Haare

Bekleidet war Herr Dirksen mit einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jogginghose und braun-beigen Herrenschuhen.

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat ihn seit Montag, 16. Februar 2026, gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail an dir2k34@polizei.berlin.de entgegen. Sie können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.