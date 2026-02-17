Angriff auf ein Lokal – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0177

Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen. Am Donnerstag, den 29. Mai 2025, zwischen 9 und 13 Uhr, sollen bislang Unbekannte das Lokal „Fischladen“ in der Rigaer Straße 83 angegriffen haben. Dabei sollen sie mit Hämmern bewaffnet gewesen sein. Nachdem die Unbekannten ein am „Fischladen“ angebrachtes Transparent entwendet hatten, sollen sie in Richtung Warschauer Straße geflüchtet sein.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat den oder die Täter oder Täterinnen gesehen?

Wer kann der Polizei Foto- oder Videoaufnahmen zur Verfügung stellen?

Wer kann Angaben zum Tathergang oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953220 (zu Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-909909 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.