Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Nr. 0176

Gestern Vormittag kam es in Prenzlauer Berg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 10:40 Uhr ein 33-jähriger Autofahrer die Hanns-Eisler-Straße in Fahrtrichtung Michelangelostraße und kollidierte im Bereich der Einmündung mit einer 37-jährigen Radfahrerin, welche die Michelangelostraße in Fahrtrichtung Kniprodestraße befuhr. Die Radfahrerin erlitt Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).