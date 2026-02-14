Verkehrsunfall – Fußgängerin verletzt

Nr. 0169

Gestern Abend ereignete sich in Neu-Höhenschonhausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Falkenberger Chaussee von der Dorfstraße aus kommend, als in Höhe Falkenberger Chaussee/ Welsestraße die 15-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überquerte. In der Folge fuhr der Autofahrer die Fußgängerin an. Sie erlitt Verletzungen am Kopf sowie innere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).