Lebensbedrohliche Verletzungen nach Schüssen auf Mann im Fahrzeug

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0168

Seit gestern Abend haben die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Tegel übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll gegen 19 Uhr ein Unbekannter vom Gehweg aus mehrere Schüsse auf einen 37-Jährigen in Berlin geborenen deutschen Staatsangehörigen abgegeben haben, der sich dort in einem Fahrzeug in der Buddestraße befand. Anschließend ergriff der Unbekannte die Flucht. Der 37-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er befindet sich nunmehr außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen, insbesondere die Fahndungsmaßnahmen nach dem bislang unbekannten Schützen, dauern an.