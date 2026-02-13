Autofahrer fährt Kind an

Polizeimeldung vom 13.02.2026

Tempelhof-Schöneberg

Nr. 0167
Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade ist gestern Nachmittag ein Kind verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 79-jähriger Mann gegen 17:50 Uhr mit einem Auto die Buckower Chaussee in Fahrtrichtung Richard-Tauber-Damm und erfasste ein sechsjähriges Mädchen, das die Buckower Chaussee in Laufrichtung Marienfelder Chaussee überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind mit Verletzungen am Unterkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.

