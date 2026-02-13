Schussabgaben auf Wohnung

Nr. 0166

Unbekannte gaben in der vergangenen Nacht in Kreuzberg mehrere Schüsse ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ritterstraße gegen 2 Uhr mehrere Schüsse und alarmierte die Polizei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten daraufhin mehrere Einschusslöcher in den Fenstern einer Wohnung des Hauses fest. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren, derzeit andauernden Ermittlungen übernimmt die BAO Ferrum des Landeskriminalamts.