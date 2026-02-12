Säugling bei Wohnungsbrand gestorben – mehrere Personen verletzt

Nr. 0164

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dolgenseestraße in Friedrichsfelde ist gestern Abend ein Säugling ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hörte ein Portier eines Mehrfamilienhauses gegen 20 Uhr einen ausgelösten Brandmelder in einer Wohnung und nahm eine starke Rauchentwicklung wahr. Er rief die Feuerwehr. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Brandbekämpfer eine 26-jährige Anwohnerin und ihre beiden Kinder bewusstlos im Hausflur. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der neun Monate alte Säugling; seine Mutter und sein fünfjähriger Bruder befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Der 75-jährige Wohnungsmieter, in dessen Wohnung das Feuer nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgebrochen war, wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden am Ort ambulant behandelt. Das Wohnhaus musste für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert werden. Mehrere Wohnungen sind nach derzeitigem Stand unbewohnbar. Für den Zeitraum der Löscharbeiten der Berliner Feuerwehr war die Dolgenseestraße gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Sie dauern an.