Schüsse auf eine Wohnungstür

Nr. 0163

Ein oder mehrere unbekannte Personen gaben gestern Abend in Köpenick mehrere Schüsse ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen hörten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Grünauer Straße gegen 21:40 Uhr mehrere Schüsse und alarmierten die Polizei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten daraufhin mehrere Einschusslöcher in und an einer Wohnungstür einer Wohnung des Hauses fest. Zum Zeitpunkt der Schüsse befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren, derzeit andauernden Ermittlungen übernimmt die BAO Ferrum des Landeskriminalamts.