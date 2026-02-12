Autofahrerin fährt gegen Fußgänger

Nr. 0162

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln ist gestern Nachmittag ein Mann erheblich verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte eine 35-jährige Frau gegen 15:30 Uhr mit einem Auto der Marke Jeep vom Parkplatz eines Einkaufcenters auf die Karl-Marx-Straße fahren, als sie gegen einen Mann fuhr, der die Fahrbahn der Ausfahrt Richtung S-Bahnhof Neukölln überquerte. In der Folge soll der Wagen über den 60-Jährigen gerollt sein, wodurch der Fußgänger mehrere Brüche im Bereich des Oberkörpers und innere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr behandelten den Verletzten am Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Unfall übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).