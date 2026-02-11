Versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw

Nr. 0161

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte in Neukölln zwei Männer nach einem versuchten Diebstahl aus einem Auto fest. Gegen 16:30 Uhr beobachteten Zivilkräfte in der Hermannstraße zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren, die sich mehrere geparkte Fahrzeuge ansahen. Kurze Zeit später begaben sich die Tatverdächtigen auf einen nahegelegenen Parkplatz. Während der 32-Jährige mutmaßlich Schmiere stand, öffnete und durchwühlte der 31-Jährige einen dort abgestellten Peugeot. Die Einsatzkräfte nahmen beide Männer daraufhin fest. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden und beschlagnahmten die Beamten einen sogenannten Störsender, der zur Unterbrechung von Funksignalen genutzt werden kann. Beide Tatverdächtigen wurden einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.