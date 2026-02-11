Festnahmen nach schwerer Brandstiftung

Nr. 0159

Gestern Nachmittag wurden eine Frau und ein Mann nach einer schweren Brandstiftung in Lichtenberg festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein Anwohner gegen 15 Uhr starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in der 16. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Allee und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Polizeieinsatzkräfte nahmen noch am Ort zwei Tatverdächtige, die 45-jährige Wohnungsinhaberin und ihren 39-jährigen Freund, fest, als diese das Haus verlassen wollten. Beide erlitten durch das Feuer Verletzungen, die am Ort von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant behandelt wurden. Während die Frau keinen Alkohol konsumiert hatte, erbrachte ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von fast 2,9 Promille. Beide wurden einem Brandkommissariat überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.