U-Bahnwagons beschmiert - Festnahmen

Nr. 0158

Einsatzkräfte nahmen in der Nacht zum 9. Februar 2026 zwei Männer in Wilmersdorf fest. Gegen 2:30 Uhr alarmierten Mitarbeiter der BVG die Polizei zum U-Bahnhof Spichernstraße, nachdem sie dort zwei Männer dabei gesehen hatten, wie diese zwei U-Bahnwagons der BVG beschmiert hatten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in den Tunnel hinein, um selbigen über den Notausstieg Spichernstraße/Geisbergstraße zu verlassen. Dort bereits positionierte Einsatzkräfte nahmen die beiden 21-jährigen Männer fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Bei ihnen fanden sie diverse Tat- und Beweismittel, unter anderem verschiedene Farbsprühdosen, und beschlagnahmten diese. Die beiden Tatverdächtigen sollen mehrere Graffiti in einer Größe von jeweils rund 9 × 1 Meter gesprüht haben. Nach den jeweiligen erkennungsdienstlichen Behandlungen im Polizeigewahrsam wurden sie dem zuständigen Kommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Die Ermittlungen dauern an.