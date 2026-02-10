Gedenktafel zerstört

Nr. 0156

Unbekannte haben eine Gedenktafel am jüdischen Friedhof in Mitte zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckte eine Mitarbeiterin gestern Mittag gegen 11 Uhr eine zerstörte Gedenktafel in der Großen Hamburger Straße und alarmierte die Polizei. Auf dem Vorplatz stellten die Beamten Glassplitter auf dem Boden sowie den beschädigten Metallrahmen fest, an welchem die Gedenktafel befestigt war. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung übernommen.