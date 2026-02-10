Geldausgabeautomat gesprengt

Nr. 0155

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldausgabeautomaten in Weißensee gesprengt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Personen gegen 2:50 Uhr unbefugt Zugang zu einem in der Pistoriusstraße befindlichen Einkaufsmarkt verschafft und anschließend den darin befindlichen Geldausgabeautomaten gesprengt. Danach flüchteten die Unbekannten mit Beute vom Ort. Durch die Explosion wurden der Verkaufs- und Eingangsbereich des Marktes erheblich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.