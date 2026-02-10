Nach Verkehrsunfall reanimiert

Nr. 0154

Gestern Abend kam es in Spandau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer reanimiert werden musste und seine Beifahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr gemeinsam mit seiner 40-jährigen Beifahrerin den Altstädter Ring in Fahrtrichtung Falkenseer Platz, als er einen medizinischen Notfall erlitt. Die Beifahrerin versuchte daraufhin, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, was jedoch misslang. In der Folge stieß der Pkw gegen eine Haltestellensäule der BVG. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die gesamte Fahrbahnbreite, prallte gegen den baulichen Mittelstreifen und kam schließlich auf einer Böschung an mehreren Bäumen zum Stehen. Der Fahrer erlitt eine Kopfverletzung und wurde durch alarmierte Rettungs- sowie Polizeikräfte aus dem Fahrzeug getragen und erfolgreich reanimiert. Die Beifahrerin zog sich Verletzungen am Rumpf sowie an den Beinen zu. Beide Personen wurden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) für Verkehrsdelikte.