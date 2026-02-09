Auf BVG-Bus geschossen

Nr. 0152

In der vergangenen Nacht wurde in Wilhelmstadt auf einen Linienbus der BVG geschossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 49-jähriger Busfahrer gegen 2:30 Uhr die Seeburger Straße in Fahrtrichtung Seeburger Weg, als er einen lauten Knall wahrnahm. Der Busfahrer stoppte daraufhin das Fahrzeug und stellte an einer Seitenscheibe des Busses ein Einschussloch fest. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich ein bislang unbekannter Zeuge hinter der betroffenen Scheibe. Dieser blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.