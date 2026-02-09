Schüsse auf Lokal

Nr. 0151

Am heutigen Vormittag wurden Einsatzkräfte der Polizei Berlin zu einem Lokal im Ortsteil Wilmersdorf gerufen, nachdem dort Einschusslöcher festgestellt worden waren. Gegen 11 Uhr am Ort eingetroffen, stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Einschusslöcher im Türrahmen sowie im Oberlicht des Lokals an der Konstanzer Straße fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Türrahmen bereits wenige Tage zuvor durch Einschüsse beschädigt worden, ohne dass dies jedoch polizeilich angezeigt worden war. Die Einschüsse im Oberlicht sollen nach Angaben von Zeugen in der vergangenen Nacht geschehen sein. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Lokal. Verletzt wurde niemand. Das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat, in enger Zusammenarbeit mit der BAO Ferrum, die weiteren Ermittlungen übernommen.