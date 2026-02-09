Verdacht auf ein Tötungsdelikt in Grünanlage

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0150

Heute früh ereignete sich ein Tötungsdelikt in Alt-Hohenschönhausen, zu dem die Staatsanwaltschaft Berlin und die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen haben. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde die Polizei gegen 3.30 Uhr zu einer Grünanlage an der Altenhofer Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden dort den Leichnam einer 40-jährigen Frau und nahmen in diesem Zusammenhang einen 46-jährigen Tatverdächtigen am Ort fest. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, verstarb die 40-Jährige an ihren erlittenen Oberkörperverletzungen. Die Ermittlungen dauern an.