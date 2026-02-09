Mehrere Autos in Brand

Nr. 0149

Heute früh brannten im Ortsteil Falkenhagener Feld mehrere Fahrzeuge aus. Ein 40-jähriger Zeuge hatte gegen 4 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er mehrere brennende Autos in der Straße Flurende bemerkt hatte. Die drei Fahrzeuge der Marken VW, Mercedes-Benz und Audi brannten trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr vollständig aus. Das Feuer griff zudem auf fünf weitere, in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge über und beschädigte diese. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.