U-Bahnhof mit Farbe beschmiert

Nr. 0147

Gestern Nachmittag beschmierte ein Mann den U-Bahnhof Seestraße in Wedding mit Farbe. Sicherheitsmitarbeiter der BVG stellten gegen 15:40 Uhr einen mehrfarbigen Schriftzug von etwa 3,5 Metern Länge und einem Meter Höhe an einer Wand im Bahnhof sowie einen 50-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann vorläufig fest und stellten bei seiner Durchsuchung drei Farbstifte sicher. Nach Feststellung seiner Identität wurde der 50-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung übernommen.