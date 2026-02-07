Gefährliche Körperverletzung durch Stichverletzungen

Nr. 0143

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Neukölln nach einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 19-Jährige gegen 1:40 Uhr gemeinsam mit einem Freund an der Bushaltestelle Michael-Bohnen-Ring in der Sonnenallee von einer fünfköpfigen, jugendlichen und maskierten Personengruppe angesprochen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitt. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung des S-Bahnhofs Köllnische Heide. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).