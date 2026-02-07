Gefährliche Körperverletzung durch Stichverletzungen

Direkt zur Kontaktinformation

Polizeimeldung vom 07.02.2026

Neukölln

Nr. 0143
In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Neukölln nach einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 19-Jährige gegen 1:40 Uhr gemeinsam mit einem Freund an der Bushaltestelle Michael-Bohnen-Ring in der Sonnenallee von einer fünfköpfigen, jugendlichen und maskierten Personengruppe angesprochen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige mehrere Stichverletzungen erlitt. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung des S-Bahnhofs Köllnische Heide. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Weitere Informationen zu diesem Auftritt

zum Seitenanfang