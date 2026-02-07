Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle

Nr. 0141

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine zivile Funkstreifenbesatzung wurde gegen 14 Uhr auf ein Auto im Fließverkehr auf der Straße des 17. Juni aufmerksam, folgten ihm bis zur Straße Salzufer und beabsichtigten, dieses einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Noch bevor die Polizei entsprechende Maßnahmen einleitete, hielt das Fahrzeug mit zwei männlichen Insassen unvermittelt vor einer Grundstückseinfahrt an. Kurz darauf beschleunigte der Fahrer stark, fuhr auf das angrenzende Grundstück, wendete dort und fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zurück auf die Straße Salzufer. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der das Salzufer in Fahrtrichtung Dovebrücke befuhr. Er blieb unverletzt. Laut Zeugenaussagen verließen die beiden Männer nach der Kollision das noch rollende Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in die entgegengesetzte Richtung. Nach dieser Kollision beschädigte das Auto drei weitere, am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Das Fahrzeug der Flüchtigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.