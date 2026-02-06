Verdacht des Arzneimittelhandels - Wohnungsdurchsuchung

Nr. 0140

Kräfte einer Einsatzhundertschaft durchsuchten gestern Nachmittag eine Wohnung in Hakenfelde wegen des Verdachts des Arzneimittelhandels. Zuvor waren die in Zivil gekleideten Kräfte in der Parkstraße Ecke Neuendorfer Straße auf ein Auto aufmerksam geworden, bei dem ein unbekannter Mann an das Fenster des Fahrers herangetreten war und sich kurze Zeit später in unbekannte Richtung entfernt hatte. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Fahrers wurden bei der freiwilligen Durchsuchung des Autos mehrere verschreibungspflichtige Medikamente, ein Tierabwehrspray, ein Teleskopschlagstock, eine vierstellige Summe Bargeld sowie mehrere Handys gefunden. Gegen 15:30 Uhr durchsuchten die Polizeikräfte auf Grundlage eines richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschlusses die Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen. Die Durchsuchung führte zum Auffinden weiterer arzneimittelsuspekter Substanzen sowie einer geladenen Faustfeuerwaffe. Eine Überprüfung der Schusswaffe ergab, dass es sich um eine Dienstwaffe der Polizei Berlin handelt, die vor 15 Jahren bei einem Wohnungseinbruch entwendet worden war. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten alle Beweismittel. Der 26-Jährige kam zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss entlassen. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.