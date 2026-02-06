Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Nr. 0139

Gestern Abend kam es in Staaken zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Autofahrer mit einem Audi und einer 22-jährigen Beifahrerin gegen 18:30 Uhr den Brunsbütteler Damm in Fahrtrichtung Nauener Straße. In Höhe des Päwesiner Wegs verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen ein parkendes Auto am rechten Fahrbahnrand, das in ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Dieses kam erst an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses am Brunsbütteler Damm zum Stehen. Der 23-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde ambulant behandelt. Da der Verdacht bestand, dass er Alkohol konsumiert hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Beifahrerin kam mit Verdacht auf eine Beckenfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Einsatzkräfte entdeckten im Unfallfahrzeug eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diese. Der gemietete Audi wurde zu einem Sicherstellungsgelände der Polizei gebracht. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt und eines verbotenen Alleinrennens hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.