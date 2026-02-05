Fußgänger von Autofahrerin angefahren

Nr. 0138

Heute früh ereignete sich in Staaken ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 57-jährige Autofahrerin gegen 6:30 Uhr die Heerstraße stadteinwärts in Fahrtrichtung Magistratsweg. Ein 64-jähriger Fußgänger überquerte in Höhe Pillnitzer Weg die Heerstraße und wurde von der Autofahrerin angefahren. Er erlitt mehrere Frakturen sowie eine Platzwunde am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).