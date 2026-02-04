Tote Person nach Feuer in einem Bungalow entdeckt

Nr. 0137

In der vergangenen Nacht wurde eine tote Person nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Altglienicke gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Anwohnerin eines gegenüberliegenden Gebäudes das Feuer in einem von mutmaßlich wohnungslosen Personen genutzten Bungalow in dem Brigittenweg gegen 3 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte informiert haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch eine Person nur noch tot aus den Räumlichkeiten bergen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.