Nach Einbruch Flüssigkeit verschüttet

Nr. 0136

Bisher Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in ein Büro eines Institutes in Adlershof ein. Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch heute früh gegen 5:50 Uhr und alarmierte die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Büros in der Gustav-Kirchhoff-Straße auf, um so ins Innere zu gelangen. Dort öffneten sie einen Wertschrank gewaltsam und entwendeten Edelmetalle. Im Anschluss daran verschütteten sie eine Flüssigkeit, mutmaßlich um Spuren zu vernichten, und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.