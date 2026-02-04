Polizisten bedroht – Distanzelektroimpulsgerät gegen Tatverdächtigen eingesetzt

Nr. 0135

Gestern Abend setzte ein Polizist in Französisch Buchholz das Distanzelektroimpulsgerät gegen einen Mann ein. Gegen 19:30 Uhr wurden Kräfte einer Einsatzhundertschaft und des Polizeiabschnitts 13 zum Buschsperlingweg alarmiert, um dem Verdacht einer Bedrohung nachzugehen. Der tatverdächtige Mann befand sich dort alleine in einer Gartenlaube und drohte den eingetroffenen Kräften mehrfach aus dieser heraus. Die Einsatzkräfte sahen auch diverse Hieb- und Stichwaffen im Inneren der Laube. Als der 50-Jährige später plötzlich aus der Laube trat und auf einen Polizisten zulief, setzte dieser sein Distanzelektroimpulsgerät gegen ihn ein. Der Mann stürzte zu Boden und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. In der Laube fanden die Kräfte eine geringe Menge eines augenscheinlichen Betäubungsmittels, das sie sicherstellten. Aufgrund des auffälligen Verhaltens sollte der Tatverdächtige einem Arzt einer psychiatrischen Fachstation vorgestellt werden. Der 50-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung, auch zum Nachteil von Einsatzkräften, wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen wurden von den örtlich zuständigen Abschnittskommissariaten der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.