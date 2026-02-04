Junger Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0134

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach Viktor BIDIĆ. Der 25-Jährige wurde am Montag, den 2. Februar 2026, von Angehörigen vermisst gemeldet. An seiner Wohnanschrift in der Aroser Allee in Reinickendorf wurde er schon seit einiger Zeit nicht mehr angetroffen. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Vermisste in einer psychischen Notsituation befindet.

mittellange schwarze Haare

schwarzer Bart an Oberlippe und Kinn

Herr BIDIĆ trug zuletzt eine grüne Jacke der Marke Karl Kani mit schwarzen Streifen an den Ärmeln, weiße Sneaker, blaue Jeans und eine schwarze Weste über der Jacke.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit Montag, den 2. Februar 2026 gesehen?

Wer kann Angaben dazu machen, mit wem der Vermisste zur Zeit in Kontakt steht?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7, 13437 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-173400 oder per E-Mail an Dir1K34@polizei.berlin.de entgegen. Zudem können Sie sich jederzeit an andere Polizeidienststellen oder die Internetwache wenden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.