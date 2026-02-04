Verdacht der Schussabgabe auf Lokal

Nr. 0133

Heute früh wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer mutmaßlichen Schussabgabe auf ein Lokal in Charlottenburg alarmiert. Gegen 3:20 Uhr hatten zwei Mitarbeiter und zwei Gäste einer Bar in der Otto-Suhr-Allee einen lauten Knall wahrgenommen. Wenig später wurde ein Durchschuss in der Metallverkleidung der Außenwand des Lokals festgestellt, der in einem Einschuss in der Decke des Innenraums endete. Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Schussabgabe befanden sich keine Personen im betroffenen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) dauern an.