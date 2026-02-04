Nicht angezeigte Versammlung im Zusammenhang mit einem Stammtisch einer Partei

Nr. 0132

Gestern Abend versammelten sich in Wittenau mehrere Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung. Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte in ein Lokal am Eichborndamm alarmiert, da dort 14 Personen einen Stammtisch einer Partei gestört haben sollen. Hierzu sollen sich zunächst eine Frau und ein Mann in das Lokal begeben und sich darin auf den Boden gesetzt haben. Zum Ort alarmierte Einsatzkräfte verhinderten, dass sich weitere Personen unbefugt Zugang zu dem Lokal verschafften. Zwölf weitere Personen befanden sich vor dem Lokal und versperrten dessen Eingangsbereich mit einem Transparent. Polizeikräfte forderten die Frau und den Mann im Lokal auf, selbiges zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen beide nicht nach, sodass sie von den Einsatzkräften herausgetragen werden mussten. Beide leisteten hierbei Widerstand. Den Personen vor dem Lokal wurde ein Versammlungsort auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Eichborndamm Ecke Taldorfer Weg zugewiesen. Die Versammlung endete gegen 20:40 Uhr ohne weitere Störungen. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.