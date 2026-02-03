Mann attackiert Frau in Wohnung

Nr. 0130

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Weißensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen und laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friesickestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 45-jährigen Frau und einem 50-jährigen Mann gekommen sein. Hierbei soll der Mann die Frau attackiert und erheblich verletzt haben. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Wohnung fest. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit mehreren Stichverletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll für die Frau nicht bestehen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Er wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen und zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Zum Erlass eines Haftbefehls wird der Tatverdächtige einer Bereitschaftsrichterin oder Bereitschaftsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.