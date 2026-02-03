Baucontainer und Mofa in Brand gesetzt

Nr. 0129

Gestern Nachmittag alarmierte ein Zeuge Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Friedrichshain. Nach bisherigem Kenntnisstand beobachtete ein Anwohner in der Straße der Pariser Kommune gegen 15:40 Uhr, wie eine bislang unbekannte Person ein neben einem Baucontainer abgestelltes Mofa und weitere Gegenstände in Brand setzte und sich anschließend zu Fuß in Richtung Ostbahnhof entfernte. Das Feuer griff in der Folge auf den Baucontainer über, der als Unterkunft von wohnungslosen Personen genutzt wurde. Die Berliner Feuerwehr löschte die Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Container. Sowohl das Mofa als auch der Baucontainer wurden durch das Feuer stark beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße der Pariser Kommune/Franz-Mehring-Platz in der Zeit von 15:50 Uhr bis 16:30 Uhr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.