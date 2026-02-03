Frau und Mann bei Raubüberfall verletzt

Nr. 0128

Bei einem Raubüberfall auf ein Juwelier- und Uhrengeschäft in Rudow sind gestern Morgen eine Frau und ein Mann verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich der 51-jährige Inhaber des in der Straße Alt-Rudow befindlichen Ladens gegen 8:10 Uhr an einem Nebeneingang des Geschäfts, als drei Maskierte auftauchten. Die Männer sollen umgehend damit begonnen haben, den 51-Jährigen mit einer unbekannten Flüssigkeit zu übergießen und ihn außerdem mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht haben. Dabei sollen sie ihn mehrfach aufgefordert haben, einen Tresor im Geschäft zu öffnen. Nachdem der Mann den Tresor geöffnet hatte, entnahmen die Täter daraus Beute. Als während der Tat eine Mitarbeiterin des Ladens erschien, übergossen sie die 57-Jährige ebenfalls mit einer unbekannten Flüssigkeit, bedrohten sie und nötigten sie, eine Kasse des Geschäfts zu öffnen. Anschließend flüchteten die Männer ohne Beute aus der Kasse, aber mit Wertgegenständen aus dem Tresor vom Tatort. Der 51-Jährige erlitt bei dem Überfall Hämatome und eine Prellung, die 57-Jährige klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Beide wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).