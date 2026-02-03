Mutmaßlicher Räuber durch Kopfhörer überführt

Nr. 0127

Gestern Abend wurde ein Heranwachsender in Kreuzberg überfallen. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 18-Jährige gegen 22 Uhr auf der Grimmstraße unterwegs, als er von einem Mann angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Dabei soll er dem 18-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der bis dato Unbekannte erbeutete Geld und Kopfhörer. Anschließend soll er ihn noch gezwungen haben, weiteres Geld von einem nahegelegenen Automaten abzuheben. Dazu soll er ihn erneut ins Gesicht geschlagen haben. Auch das abgehobene Geld nahm der Mann an sich und flüchtete anschließend in Richtung Gneisenaustraße. Alarmierte Einsatzkräfte konnten mit Hilfe der entwendeten Kopfhörer einen ebenfalls 18-Jährigen als Tatverdächtigen ausfindig machen und in der Schleiermacherstraße festnehmen. Neben des mutmaßlich geraubten Geldes sowie der Kopfhörer hatte er noch Betäubungsmittel dabei. Alles wurde beschlagnahmt. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf; eine ärztliche Behandlung nahm er zunächst nicht in Anspruch. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.