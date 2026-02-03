Brand in Wohnungslosenlager

Nr. 0126

Gestern Abend brannte ein Wohnungslosenlager in Kreuzberg. Gegen 18 Uhr stellten Passanten ein Feuer am Gehweg der Yorckstraße fest, das im Zufahrtsbereich einer Kirche entflammte und alarmierten die Feuerwehr. Mehrere Matratzen und ein Zelt sowie eine Mülltonne standen in Flammen. Diese griffen auch auf eine Tür der Kirche über. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Es wurde niemand verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.